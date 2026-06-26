زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة جنوب الفيليبين

وقع الجمعة زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل جنوب الفيليبين بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.وأظهرت بيانات المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 ت غ)، على عمق 65,7 كيلومترا، وعلى بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة سارانغاني في جزيرة مينداناو. ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث تسونامي.