الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
أخبار دولية
2026-06-28 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
2
min
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.
وخلال اجتماعه مع الوزير الإيراني الزائر، شدد حسين على أن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج، ولا يؤيد شن هجمات على إيران.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني: "زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا. وسأناقش في زيارتي لبغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية".
وأعلن عراقجي أن طهران ستواصل توسيع العلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية الجديدة.
من جهة أخرى، أكد عراقجي أنه يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم مع واشنطن عن مسارها، مشيرا الى أن أول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان. وقال: "على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية".
أما في ما خص مضيق هرمز، فقال: "مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها". وأضاف: "لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن".
أخبار دولية
فؤاد حسين
عباس عراقجي
إيران
العراق
لبنان
إسرائيل
مضيق هرمز
التالي
ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز
زيلينسكي: استهدفنا مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
0
آخر الأخبار
2026-06-19
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الباكستاني مسؤولية واشنطن بإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان
آخر الأخبار
2026-06-19
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الباكستاني مسؤولية واشنطن بإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان
0
آخر الأخبار
2026-04-20
وزير الخارجية: نأمل أن يفضي مسار التفاوض لاستعادة الأراضي المحتلة وانسحاب إسرائيل في أقرب وقت ممكن
آخر الأخبار
2026-04-20
وزير الخارجية: نأمل أن يفضي مسار التفاوض لاستعادة الأراضي المحتلة وانسحاب إسرائيل في أقرب وقت ممكن
0
آخر الأخبار
04:22
وزير الخارجية العراقي: زيارة عراقجي تتسم بأهمية بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن
آخر الأخبار
04:22
وزير الخارجية العراقي: زيارة عراقجي تتسم بأهمية بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية
أخبار دولية
08:21
مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية
0
أخبار دولية
08:10
مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
أخبار دولية
08:10
مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
0
أخبار دولية
07:13
الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن
أخبار دولية
07:13
الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن
0
أخبار دولية
06:58
سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
أخبار دولية
06:58
سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:09
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
أخبار دولية
05:09
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
0
أمن وقضاء
2026-06-24
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
أمن وقضاء
2026-06-24
الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة
0
آخر الأخبار
05:18
الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه ولا معلومات عن غارة
آخر الأخبار
05:18
الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه ولا معلومات عن غارة
0
أخبار لبنان
2026-03-08
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
2026-03-08
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:09
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
أخبار دولية
05:09
وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن
0
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
0
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
2
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
3
حال الطقس
03:17
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:17
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
أخبار دولية
02:51
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
أخبار دولية
02:51
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
5
أخبار لبنان
00:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية
أخبار لبنان
00:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية
6
منوعات
12:19
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
منوعات
12:19
فقدا طفلتهما أولاً... ثم وقعت الكارثة الثانية خلال اللحاق بسيارة الإسعاف: إليكم ما حصل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
8
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More