وزير الخارجية العراقي إلتقى نظيره الإيراني... عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة بلبنان وهذه مسؤولية واشنطن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.



وخلال اجتماعه مع الوزير الإيراني الزائر، شدد حسين على أن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج، ولا يؤيد شن هجمات على إيران.



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني: "زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا. وسأناقش في زيارتي لبغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية".



وأعلن عراقجي أن طهران ستواصل توسيع العلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية الجديدة.



من جهة أخرى، أكد عراقجي أنه يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم مع واشنطن عن مسارها، مشيرا الى أن أول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان. وقال: "على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية".



أما في ما خص مضيق هرمز، فقال: "مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها". وأضاف: "لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن".