ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز

تمكّنت ناقلة حاويات ترفع علم فرنسا وتملكها مجموعة "سي ام ايه-سي جي ام" من "الخروج من مضيق هرمز هذا الصباح"، وفق ما جاء في بيان للشركة التي تعدّ ثالث أكبر مشغّل سفن في العالم.



وأشارت "سي ام ايه-سي جي ام" إلى أن عشر سفن تابعة لها ما زالت عالقة في المضيق. غير أن "هذا العبور يشكّل مرحلة مهمّة في السياق الإقليمي الذي يبقى معقّدا ويتطلّب يقظة متواصلة"، وفق ما جاء في البيان.



وتستمرّ الشركة في "متابعة تطوّرات الوضع عن كثب وتبقى على كامل الاستعداد لضمان أمن طواقمها"، بحسب البيان.