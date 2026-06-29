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مسؤول أميركي يؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات

أخبار دولية
2026-06-29 | 00:47
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مسؤول أميركي يؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات
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مسؤول أميركي يؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات

أفاد مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض، وهما تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما. 
          
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأميركي قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "المحادثات الفنية من المقرر أن تستمر بشأن مجالات مذكرة التفاهم كافة"، مضيفا: "سيوقف الجانبان إطلاق النار في الوقت الحالي، وبإمكان السفن التحرك بحرية".
     
ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن الزمان أو المكان الذي ستجري فيه المحادثات، لكن مسؤولين أميركيين ومصدر ثالث مطلع على الأمر، قالوا لموقع أكسيوس الأميركي إن المناقشات ستستأنف الثلاثاء في قطر.
     
وذكرت شبكة "سي ان ان" تعليقات مماثلة نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، حيث قال إن الجانبين سيوقفان الهجمات حاليا وأنهما اتفقا على الاجتماع في الدوحة الثلاثاء لإجراء مزيد من المناقشات. 
     

أخبار دولية

الولايات المتحدة

إيران

المحادثات

هجمات

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