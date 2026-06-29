عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من الـ1500 مع استمرار جهود الإنقاذ

سابقت فرق الإنقاذ الزمن يوم الأحد للبحث عن المزيد من الناجين من الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا هذا الأسبوع، في حين اقترب عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا يوم الأربعاء من 1500 شخص.



وتوافدت فرق الإنقاذ الأجنبية على ولاية لا غوايرا، وهي الولاية الأكثر تضررا في بلد غارق منذ فترة طويلة في أزمة سياسية واقتصادية عميقة.



وانهارت عشرات المباني لتتحول إلى أكوام من الرمل والأنقاض في هذه الولاية الساحلية التي تبعد بنحو 40 كيلومترا من شمال كراكاس.



وقالت الرئيسة الموقتة ديلسي رودريغيز، بعد إعلانها تشكيل لجنة رئاسية ستحدد مدى صلاحية المباني للسكن: "جهود الإنقاذ والانتشال مستمرة. تم الأحد انتشال أشخاص أحياء، ولذلك لن يتم تعليق العمليات. نتحلى دائما بالأمل".



وأعلنت بينما كانت محاطة بعدد من الوزراء أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع آخر، وأن إمدادات الكهرباء في لا غوايرا عادت بنسبة 75 بالمئة.