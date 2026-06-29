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أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الضربات الأميركية والإيرانية
أخبار دولية
2026-06-29 | 01:10
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أسعار النفط ترتفع بفعل تجدد الضربات الأميركية والإيرانية
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق الموقت لإنهاء الحرب بينهما وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 72.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:07 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 70.11 دولارا للبرميل، بارتفاع 88 سنتا أو 1.3 بالمئة.
وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة: "لا تزال هناك مخاطر كثيرة تواجه سوق النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأطراف في السوق تركز على ما قد يعنيه استمرار انتعاش تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي".
وانخفض برنت 10.6 بالمئة الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي له، بعد أن ارتفعت شحنات النفط عبر المضيق الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.
غير أن حركة المرور تباطأت منذ ذلك الحين عقب تجدد الهجمات على السفن في المضيق اعتبارا من يوم الخميس، بما في ذلك ناقلة نفط مرتبطة بقطر، مما أدى إلى شن ضربات من جانب الولايات المتحدة وإيران في أسوأ تصعيد منذ توقيع اتفاق مؤقت بينهما لإنهاء الحرب.
وأفاد مسؤول أميركي يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية في الخليج واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما حول مضيق هرمز، مما حد من مكاسب أسعار النفط.
واستأنفت أرامكو السعودية تحميل النفط الخام في رأس تنورة غرب مضيق هرمز بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر، وذلك في الوقت الذي زاد فيه منتجو النفط من إنتاجهم وصادراتهم قبل التوصل إلى اتفاق موقت.
واستمرت عمليات التحميل حتى بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للشركة يوم الأحد في رأس تنورة، مما أسفر عن مقتل 14 مواطنا. ولم تعرف أسباب الحادث.
أخبار دولية
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