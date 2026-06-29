الحكومة الأفغانية: مقتل وإصابة العشرات جراء غارات باكستانية

أدت الغارات الباكستانية في شرق أفغانستان إلى مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين، وفق ما أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد.



وقال مجاهد في بيان على منصة اكس، إن الغارات الجوية استهدفت ولايات باكتيكا وباكتيا وكونار، منددا بالضربات العسكرية الباكستانية التي وصفها بأنها "عمل عدواني جبان".

