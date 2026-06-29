الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشنكو الحليف البارز لروسيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.



واستقبل شي الرئيس البيلاروسي في دار دياويوتاي، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية من دون مزيد من التفاصيل.



وقد سمح ألكسندر لوكاتشنكو الذي يتولّى الحكم في بلده منذ 1994 لموسكو بشنّ غزوها الواسع لأوكرانيا سنة 2022 من الأراضي البيلاروسية، لكنه نفى أيّ نيّة له للانخراط مباشرة في النزاع.



وهو زار الصين للمرّة الأخيرة في أيلول 2025 إثر دعوته لحضور عرض عسكري كبير في بكين وشارك قي قمّة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين (الشرق).



وتعوّل بيلاروسيا المتاخمة للخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشدّة على روسيا من الناحية الاقتصادية والسياسية وتضمّ أسلحة نووية روسية على أراضيها.



أما الصين، فتقدّم نفسها على أنها طرف محايد في النزاع مع أوكرانيا، غير أن حلفاء كييف يتّهمونها بدعم موسكو سرّا.



وفي منتصف حزيران، دحضت بكين اتهامات أوروبية مفادها أن الصين درّبت جنودا روسا أوفدوا للقتال في أوكرانيا.