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مسؤول أمني إسرائيلي: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير عام 2026

أخبار دولية
2026-06-29 | 02:09
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مسؤول أمني إسرائيلي: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير عام 2026
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مسؤول أمني إسرائيلي: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير عام 2026

أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها هذا العام.

وقال المدير العام للمديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني يوسي كارادي للصحيفة إن السلطات الإسرائيلية سجلت حوالي 1600 واقعة إلكترونية عدائية في حزيران 2025 خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكر أن العدد قفز خلال الشهر نفسه من عام 2026 إلى حوالي 4800 واقعة.

ووفقا للنص الألماني للمقابلة، قال كارادي: "بعض الجماعات تتمتع بمهارات عالية... يمكننا التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء الإلكتروني".

وأشار إلى أن الهجمات استهدفت الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والمنظمات المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، لافتا الى أن مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة من المؤسسات الأصغر حجما التي تعرضت لهجمات.

وقال: "تمكنا حتى الآن من صد الهجمات على البنية التحتية الحيوية، ونتمنى أن نظل قادرين على ذلك". وأشار الى أن الأمر كان ينتهي في الغالب بمحو أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركات التي كان من السهل اختراقها، من دون أن يذكر أي أسماء.

وعادة ما تنفي إيران شن حملات قرصنة إلكترونية على دول أخرى، بينما تعلن عن الهجمات التي تتعرض لها.

أخبار دولية

الهجمات الإلكترونية

إيران

إسرائيل

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