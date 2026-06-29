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الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 جراء الضربات الباكستانية

أخبار دولية
2026-06-29 | 02:44
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الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 جراء الضربات الباكستانية
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الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 جراء الضربات الباكستانية

أعلنت الحكومة الأفغانية الإثنين مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 بجروح جراء الضربات الباكستانية الليلية على ثلاث ولايات في شرق أفغانستان.
     
وذكر مساعد المتحدث باسم الحكومة حمدالله فطرت عبر إكس أن "الهجمات التي نفذت مساء أمس تسببت باستشهاد 36 مدنيا بينهم نساء وأطفال فيما أصيب 163 آخرون بجروح".

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