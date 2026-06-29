مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع عُمان بشأن مضيق هرمز

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر حسابه على منصة إكس، أن إيران وعُمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط.



وأوضح غريب آبادي أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق الموقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر.