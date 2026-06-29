أربعة قتلى على الأقل بقصف صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح في شرق أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة دنيبرو، على ما أعلنت الشرطة.



وأفادت الشرطة في بيان، بأن "القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو" تسبب بـ"مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة على الأقل بجروح".