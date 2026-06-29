أذربيجان تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن

نددت أذربيجان بقرار إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى، في خطوة تشير إلى تصاعد حجم الخلاف بين إسرائيل وتركيا.



واعتبرت وزارة الخارجية الأذربيحانية في بيان أن "تشويه الوقائع التاريخية المحيطة بأحداث 2015، واختزال مسألة تاريخية متشعبة بقرار سياسي عار عن أي أساس قانوني أو علمي متين، أمر غير مقبول".



وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أن اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية لا يساهم "لا في المصالحة ولا في الفهم المتبادل. بل على العكس، يفاقم الانقسامات القائمة ويقوض الجهود الرامية إلى إحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة".



وأضاف البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلة إلى إعادة النظر في هذا القرار".