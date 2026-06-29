مقتل شخص في إطلاق نار بمنطقة لمشجعي كأس العالم في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأميركية أن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس الأحد في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا يستضيف "منطقة مشجعين" مخصصة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم.



ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار.



وأفادت شرطة سان هوزيه في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بأنه تم إعلان وفاة شخص في الموقع، ونقل مصاب إلى مستشفى محلي "بجروح تهدد الحياة".



وقالت: "يجري التحقيق في هذه الواقعة باعتبارها جريمة قتل. وأغلقت شوارع عدة محيطة بالمنطقة".



ووقع إطلاق النار في ساحة سان بيدرو، وهي واحدة من بين أماكن عدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو تتجمع فيها حشود ضخمة لحضور "حفلات مشاهدة" مفعمة بالحيوية تعرض فيها مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة.