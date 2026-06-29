نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: إزالة الألغام من مضيق هرمز تُنفذ فقط من جانب إيران

أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانيّ كاظم غريب آبادي أنّ إزالة الألغام من مضيق هرمز تُنفذ فقط من جانب إيران وفقًا لمذكرة تفاهم إسلام اباد بين طهران وواشنطن.



وقال ماكرون في وقت سابق اليوم إن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معًا لخفض التوتر في الشرق الأوسط وإنهما ستتعاونان مع شركائهما في شأن إزالة الألغام من مضيق هرمز.



وذكر غريب آبادي في منشور على منصة إكس: "الوضع حساس ومعقد.. ننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده أكثر باستفزازاتها".