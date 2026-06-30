الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة

أخبار دولية
2026-06-30 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة

تستضيف الدوحة مبعوثين أميركيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري الثلاثاء أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة.
     
ورجحت طهران عقد مباحثات الأربعاء تركز على الإفراج عن أصول مجمّدة عائدة لها، مع تعهدها في الوقت عينه الرد على أي انتهاك أميركي لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بعد وساطة قادتها باكستان وقطر، بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان في الدوحة بالوسطاء الذين يعملون على تسهيل التوصل الى اتفاق نهائي بناء على مذكرة التفاهم.
     
وأوضح أن زيارة ويتكوف وكوشنر "هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران ولبنان وغيرها".
     
وأضاف خلال إحاطة صحافية "حسب علمي، ليس هناك أي لقاء رفيع المستوى بين الطرفين"، ولا "لقاءات مباشرة بين الطرفين في الأيام المقبلة".
     
وأفاد بأن وفدا إيرانيا "تقنيا سيسافر الى الدوحة ومنها، استنادا الى حصول تقدّم في المفاوضات".
     
وكان نظيره الإيراني اسماعيل بقائي أعلن الاثنين أن وفدا تقنيا سيزور الدوحة هذا الأسبوع في إطار "متابعة تنفيذ الالتزامات" بموجب مذكرة التفاهم، مشددا على أن الوفد سيلتقي الوسطاء وليس الجانب الأميركي.
     
وكرر بقائي ذلك الثلاثاء، بقوله خلال مؤتمر صحافي "ما يُفترض أن يجري في الدوحة، وعلى الأرجح غدا، هو مفاوضات مع الجانب القطري" تتعلق خصوصا بـ"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة".
     
ونصّت المذكرة التي وقّعها الجانبان في 17 حزيران، على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن موانئ إيران، والإفراج عن قسم من أصول طهران المجمّدة، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.
     
ومن المتوقع أن يركز الاتفاق النهائي بشكل رئيسي على برنامج إيران النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
     

            
     
- الرد على الانتهاكات -
     
ورغم توقيع المذكرة والجهود الدبلوماسية لتثبيت التفاهم بعد الحرب التي امتدت الى أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط وأثّرت على أسواق الطاقة عالميا، تجدد التوتر بين طهران وواشنطن في نهاية الأسبوع.
     
وتبادل الجانبان الاتهام بانتهاك وقف إطلاق النار على خلفية هجمات نُسبت لإيران واستهدفت سفنا تحاول عبور مضيق هرمز. ونفذت الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية في إيران، بينما أعلنت الأخيرة استهداف قواعد مرتبطة بواشنطن في الكويت والبحرين.
     
وجددت طهران الثلاثاء توعد واشنطن بالرد على أي انتهاك لبنود التفاهم.
     
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لن تبقى أي خطوة من دون رد. كما أظهرت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، كل اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيتم الرد عليه فورا". 
     
أضاف "خطوات كهذه ستكون انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال، اذا تكررت هذه الانتهاكات واستمرت، ستواجه متابعة هذا المسار صعوبات".
     
وكان مسؤول أميركي أكد أن الجانبين اتفقا على وقف الهجمات المتبادلة.
     
وتتمحور التوترات حول إدارة مضيق هرمز، حيث تباطأت حركة الملاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب هجومين استهدفا سفنا، مقارنة مع أيام سابقة بعد التفاهم الأميركي الإيراني.
     
وتطالب كل من إيران وسلطنة عُمان بالسيادة على حركة العبور عبر المضيق، وأعلنتا أنهما تدرسان فرض بدل خدمات. مع ذلك، فإن معاهدة الأمم الأمم المتحدة لقانون البحار التي لم تصادق عليها طهران، تضمن حرية الملاحة دون عوائق للسفن في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
     
ورغم معارضة الولايات المتحدة، تؤكد إيران أن الوضع في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية، لن يعود الى ما كان قائما قبل الحرب، حين كان المرور مجانيا. كما هددت باستهداف السفن التي تحاول العبور باستخدام مسار غير المصرح به منها.
     
من جانبها، حافظت عمان على موقف غامض، إذ أعلنت عن فتح مسار ملاحي بديل ومؤقت، وهي مبادرة قُدمت باعتبارها جهدا مشتركا مع الأمم المتحدة لإجلاء السفن والبحارة.
     
ودعا سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عقب لقاء في باريس، إلى "حرية الملاحة دون شروط أو قيود"، واتفقا على إجراء "عمليات مشتركة لإزالة الألغام" في المضيق. ورد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بتحذير فرنسا من "تعقيد الأمور". 

أخبار دولية

تستضيف

مبعوثين

أميركيين

وإيرانيين

لمباحثات

مباشرة

LBCI التالي
ستارمر يعلن خطة إنفاق دفاعي قياسية
إيران تقول إنها ستعقد "على الأرجح" مباحثات في قطر بشأن أصولها المجمّدة الأربعاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-21

قطر تؤكد انطلاق المباحثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-13

واشنطن تستضيف أول مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط ترقب للملفات الخلافية

LBCI
خبر عاجل
2026-06-03

إعلام إيراني: استهداف سفينة عسكرية أميركية تستضيف مركز قيادة وتحكّم قرب المياه الإقليمية الإيرانية بخليج عمان

LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

معلومات للـLBCI: الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيترأس جزءاً من المباحثات اللبنانية الاسرائيلية المباشرة في واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:32

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة

LBCI
أخبار دولية
10:48

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين

LBCI
أخبار دولية
10:43

مقتل 14 طفلا جراء انهيار سقف في مدينة لاهور الباكستانية

LBCI
أخبار دولية
10:41

الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أميركا وإيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-18

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
05:37

عون ورسامني بحثا في تأهيل مطار القليعات واستعدادات مطار بيروت للصيف

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

نصار في مقابلة مع CNN يرفض أي تدخل خارجي في لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-27

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش... إليكم الأجواء من قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
07:34

باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين

LBCI
أخبار لبنان
06:00

وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
03:57

الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:36

وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:04

سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

LBCI
اسرار
00:17

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
13:06

جوزيف عطية... "مغروم؟"

LBCI
أمن وقضاء
07:28

الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
11:25

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:14

جنبلاط: “يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم”

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More