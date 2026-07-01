مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع أميركا تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

أعلن مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مشيرًا إلى أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز.



وقال المسؤول "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأميركي. واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز".