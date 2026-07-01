كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.



وقال كاتس خلال مراسم تأبينية للجنود الذي قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006 "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية".