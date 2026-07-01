ألمانيا تريد إبرام اتفاقيات لإنتاج أسلحة أميركية على أراضيها

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنّ ألمانيا ترغب في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأميركية التي يحتاجها جيشها، في وقت تسعى إلى تطوير التعاون العسكري الصناعي الألماني الأميركي.وقال بيستوريوس للصحافيين إلى جانب المستشار الألماني فريديريش ميرتس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الذي كان ضيفا في اجتماع مجلس الوزراء في برلين: "نعرف أنّ القدرات الإنتاجية الأميركية محدودة وأن من الضروري زيادتها".وأضاف: "لهذا السبب نحن مهتمون بتصنيع أنظمة معيّنة، أو مكوّنات أنظمة، هنا في ألمانيا".