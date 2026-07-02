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روسيا: هجوم واسع على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية

أخبار دولية
2026-07-02 | 00:48
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روسيا: هجوم واسع على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية
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روسيا: هجوم واسع على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على تطبيق "تيليغرام"، أنها شنت هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف ومواقع أخرى، مستخدمة في ذلك أسلحة ومسيرات بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقتها من الجو والبر والبحر.

وذكرت الوزارة أنها استهدفت منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة مناطق، بما في ذلك بولتافا ودنيبروبتروفسك، في ما وصفته بأنه رد على هجمات أوكرانيا على البنية التحتية المدنية.

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