"نيويورك تايمز": أميركا تستأنف شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار جوا إلى العراق، بعد تعليقها لأشهر في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.

