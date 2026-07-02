الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاليباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في تشييعه

أخبار دولية
2026-07-02 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاليباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في تشييعه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاليباف يدعو الإيرانيين إلى الثأر لمقتل خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في تشييعه

دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران.
     
وقال قاليباف في بيان: "أدعو جميع الشعب الإيراني... إلى كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران الإسلامية من خلال حضوركم" تشييع خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط.
 
وأضاف أنّ "نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في آذان العالم أجمع". 

أخبار دولية

الإيرانيين

الثأر

لمقتل

خامنئي

المشاركة

الواسعة

تشييعه

LBCI التالي
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته
مقتل شخص في هجوم أوكراني على منطقة نيجني نوفجورود الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:05

اسلام آباد تعلن مشاركة رئيس الوزراء شهباز شريف في تشييع خامنئي

LBCI
أخبار دولية
2026-04-06

استخبارات الحرس الثوري الإيراني تتعهد بالثأر لرئيسها بعد مقتله بضربة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-20

الخارجية الإيرانية: عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع بنيويورك بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين بمجلس الأمن

LBCI
أخبار دولية
2026-06-30

قاليباف: إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:02

إسرائيل تحيي ذكرى مرور ألف يوم على هجوم السابع من تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
06:59

زيلينسكي يطلب ترخيصا من واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت عقب الهجوم الروسي على كييف

LBCI
أخبار دولية
05:56

الكرملين يقول إن روسيا تعتزم "مواصلة زيادة الضغط" على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:05

اسلام آباد تعلن مشاركة رئيس الوزراء شهباز شريف في تشييع خامنئي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-04

وصول شحنتي مساعدات صينية الى مرفأ بيروت السيد: رسالة تضامن مع الشعب اللبناني في هذه الظروف

LBCI
آخر الأخبار
06:28

رويترز عن وزارة: الهند سترسل نائب وزير الخارجية وحاكم ولاية بيهار لحضور جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل

LBCI
أخبار دولية
2026-06-28

ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
06:41

المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية وأعلنا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:19

جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:26

معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب

LBCI
أخبار لبنان
06:05

لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:47

الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران

LBCI
أخبار لبنان
04:45

الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون

LBCI
أخبار لبنان
04:08

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
حال الطقس
13:59

طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:18

بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
فنّ
11:23

من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
خبر عاجل
08:51

مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة

LBCI
خبر عاجل
15:06

سلام للـLBCI: لا أسعى لمواجهة مع حزب الله لكن لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه وأنا لا أطالب حزب الله سوى بالوفاء بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الطائف والـ1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري

LBCI
أخبار لبنان
16:21

مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية

LBCI
خبر عاجل
14:07

سلام ردًا على وليد جنبلاط للـLBCI: أفهم هاجسه و"اتفاقية الهدنة" مرجع أساسي والذي بقي منها مبادئ قامت عليها وحتى تُصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More