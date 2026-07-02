وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته

الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون

الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون

شعبة المعلومات توقف المعتدي بالضرب على زوجته في شتورا