إسرائيل تحيي ذكرى مرور ألف يوم على هجوم السابع من تشرين الأول

تحيي إسرائيل ذكرى مرور ألف يوم على السابع من تشرين الأول 2023، وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.



ومن المقرر إقامة فعاليات لإحياء الذكرى في انحاء متفرقة من إسرائيل، وكذلك احتجاجات ضد طريقة إدارة الحكومة للأحداث التي سبقت الهجوم وما تلاه.



وانطلقت أولى الفعاليات عند الساعة 6,29 صباحا (03,29 ت غ)، وهو التوقيت الذي بدأت فيه حماس هجومها في ذلك الوقت.



وقالت دينا هيرتس لوكالة فرانس برس "أكثر ما يثقل كاهلي هو أننا حتى الآن وبعد مرور ألف يوم على الحدث، ما زلنا في قلبه، ولم تُتّخذ أي خطوة تساعد على الاقتراب من إغلاق الملف".