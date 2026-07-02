زيلينسكي يطلب ترخيصا من واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت عقب الهجوم الروسي على كييف

طلبت كييف مزيدا من الدعم من حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية، وخصوصا ترخيصا من الولايات المتحدة يتيح إنتاج صواريخ باتريوت، وذلك بعد هجوم روسي جديد مدمّر على كييف.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على فيسبوك بعد ساعات على ضربات روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 86 آخرين، "نعوّل كثيرا على قرار من الولايات المتحدة بشأن تراخيص باتريوت وأشكال أخرى من التعاون. هذه هي الإجراءات التي يمكنها وقف هذه الحرب ومنع هجمات كهذه".



وقبيل ذلك، حضّ وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.



ودعا سيبيغا حلفاء أوكرانيا إلى "عدم تأخير القرارات المتعلّقة بالدفاع الجوي لأوكرانيا"، بعدما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن "تسجيل حصيلة 13 قتيلا حتى الآن" جراء الهجوم الروسي الذي وُصف بأنه الأعنف منذ بدء الحرب.