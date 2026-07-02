انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق

أفاد مصدر أمني سوري وكالة فرانس برس عن دوي انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، لم تتضح طبيعته بعد وفق الإعلام الرسمي.



وشاهد مراسل لفرانس برس سيارات اسعاف تهرع الى الموقع الذي طوقته القوى الأمنية، في حين أفاد التلفزيون السوري الرسمي بوقوع "عدد من الاصابات جراء انفجار يجري التحقق من طبيعته في محيط القصر العدلي".