هزة بقوة 5,2 درجات تضرب قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية

ضربت هزّة بقوة 5,2 درجات قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه الخميس وفق ما أفاد معهد أثينا لرصد الزلازل.



وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات، لم تقع إصابات أو أضرار مادية.



وسُجّلت الهزة في الساعة 11,06 صباحا بالتوقيت المحلي (08,06 بتوقيت غرينتش) على عمق 13 كيلومترا وعلى مسافة نحو 11 كيلومترا قبالة سواحل جزيرة كارباثوس، وفقا للمرصد في أثينا.



وشعر بالهزة سكان جزيرتي رودس وكاسوس اليونانيتين القريبتين، وكذلك الساحل الغربي لتركيا المجاورة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.



وقبل 10 أيام، ضربت أيضا هزة بقوة 5 درجات قبالة سواحل جزيرة كارباثوس الواقعة على صدع جيولوجي في بحر إيجه.

