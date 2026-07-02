الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هزة بقوة 5,2 درجات تضرب قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية
أخبار دولية
2026-07-02 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هزة بقوة 5,2 درجات تضرب قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية
ضربت هزّة بقوة 5,2 درجات قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه الخميس وفق ما أفاد معهد أثينا لرصد الزلازل.
وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات، لم تقع إصابات أو أضرار مادية.
وسُجّلت الهزة في الساعة 11,06 صباحا بالتوقيت المحلي (08,06 بتوقيت غرينتش) على عمق 13 كيلومترا وعلى مسافة نحو 11 كيلومترا قبالة سواحل جزيرة كارباثوس، وفقا للمرصد في أثينا.
وشعر بالهزة سكان جزيرتي رودس وكاسوس اليونانيتين القريبتين، وكذلك الساحل الغربي لتركيا المجاورة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وقبل 10 أيام، ضربت أيضا هزة بقوة 5 درجات قبالة سواحل جزيرة كارباثوس الواقعة على صدع جيولوجي في بحر إيجه.
أخبار دولية
درجات
قبالة
سواحل
جزيرة
كارباثوس
اليونانية
انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-20
زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة سواحل اليابان وتحذير من تسونامي
أخبار دولية
2026-04-20
زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة سواحل اليابان وتحذير من تسونامي
0
آخر الأخبار
2026-06-29
هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجات تضرب شمال العاصمة الفنزويلية
آخر الأخبار
2026-06-29
هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجات تضرب شمال العاصمة الفنزويلية
0
أخبار لبنان
2026-04-21
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات قبالة الشاطئ اللبناني
أخبار لبنان
2026-04-21
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات قبالة الشاطئ اللبناني
0
أخبار دولية
2026-04-20
زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة تيمور الإندونيسية
أخبار دولية
2026-04-20
زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة تيمور الإندونيسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:36
انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق
أخبار دولية
08:36
انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق
0
أخبار دولية
07:02
إسرائيل تحيي ذكرى مرور ألف يوم على هجوم السابع من تشرين الأول
أخبار دولية
07:02
إسرائيل تحيي ذكرى مرور ألف يوم على هجوم السابع من تشرين الأول
0
أخبار دولية
06:59
زيلينسكي يطلب ترخيصا من واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت عقب الهجوم الروسي على كييف
أخبار دولية
06:59
زيلينسكي يطلب ترخيصا من واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت عقب الهجوم الروسي على كييف
0
أخبار دولية
05:56
الكرملين يقول إن روسيا تعتزم "مواصلة زيادة الضغط" على أوكرانيا
أخبار دولية
05:56
الكرملين يقول إن روسيا تعتزم "مواصلة زيادة الضغط" على أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:21
مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية
أخبار لبنان
16:21
مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية
0
أمن وقضاء
03:30
شعبة المعلومات توقف المعتدي بالضرب على زوجته في شتورا
أمن وقضاء
03:30
شعبة المعلومات توقف المعتدي بالضرب على زوجته في شتورا
0
أخبار لبنان
10:58
مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني
أخبار لبنان
10:58
مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني
0
خبر عاجل
11:19
جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا
خبر عاجل
11:19
جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:19
صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
11:19
صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:35
الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟
0
أخبار لبنان
07:19
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
07:19
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
06:26
معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب
أخبار لبنان
06:26
معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب
0
أخبار لبنان
06:05
لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
أخبار لبنان
06:05
لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
0
أخبار لبنان
04:47
الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران
أخبار لبنان
04:47
الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران
0
أخبار لبنان
04:45
الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون
أخبار لبنان
04:45
الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون
0
أخبار لبنان
04:08
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته
أخبار لبنان
04:08
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته
0
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
أخبار لبنان
07:52
عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
2
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
رياضة
06:35
بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل
3
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
4
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
صحف اليوم
07:30
جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه
5
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
اسرار
23:53
أسرار الصحف 2-7-2026
6
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
16:07
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
7
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
8
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More