فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في جنوب فرنسا

تكافح فرق الإطفاء اليوم الخميس عدة حرائق غابات أججتها الرياح القوية في جنوب فرنسا، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث موجة حر تجتاح أوروبا.



وأظهرت لقطات تلفزيونية مستودعات ويختا مشتعلين في مرسى ببلدة كانيه أون روسيون، بالقرب من الحدود الإسبانية، بينما كانت سحابة كثيفة من الدخان الداكن تتصاعد فوق الشاطئ.



وقالت السلطات المحلية إن 1500 شخص تم إجلاؤهم من مواقع التخييم في البلدة، كما تم إغلاق مطار بيربينيا القريب.



وتمكن رجال الإطفاء في وقت سابق من اليوم من السيطرة على حريقين في ضواحي مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، لكنهم واجهوا صعوبة في احتواء حريق آخر أكبر في إقليم أود الإداري.



وعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماع أزمة في مرسيليا، وتواجه حكومة الأقلية التي يرأسها تصويتا على سحب الثقة في البرلمان يوم الاثنين بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من احتمال حدوث موجة أخرى من الحرارة الشديدة الأسبوع المقبل.



وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي من أن درجات الحرارة القياسية التي اجتاحت غرب أوروبا لأكثر من أسبوع في أواخر يونيو حزيران ستزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات، بالنظر إلى توقعات استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة بشدة وجفاف النباتات.



وفي كانيه-أون-روسيون، نشرت السلطات أربع طائرات هليكوبتر للمساعدة في إخماد الحريق، بينما كانت ثلاث طائرات إطفاء (كانادير) على أهبة الاستعداد.



وإلى الشرق، التهم الحريق في أود نحو 900 هكتار، حيث صعبت الرياح التي بلغت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة جهود ما يقرب من 700 رجل إطفاء.



وتقدر السلطات الصحية أن موجة الحر السابقة ربما تسببت في نحو ألف وفاة خلال فترة شهدت درجات حرارة غير مسبوقة.