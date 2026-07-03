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مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند
أخبار دولية
2026-07-03 | 01:02
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مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند
قضى 10 رهبان بوذيين الخميس بعدما صدم طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا دينيا في شمال شرق تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة.
ولا يزال عشرة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات عقب حادث الصدم، اثنان منهم في حالة حرجة، وذلك وفقا لآخر التحديثات من مستشفى موكداهان في شمال شرق البلاد.
وكان الموكب المؤلف من 35 راهبا وخمسة من أتباع الديانة البوذية، يسير على طريق في مقاطعة موكداهان ضمن رحلة حج، عندما وقع الحادث، وفق ما قال قائد الشرطة المحلية بايروج تايفوتسا للصحافيين، مشيرا إلى أنّ المسؤول عن الحادث "طفل يبلغ 11 عاما".
وكشف أن "السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث"، قائلا: "استدعينا والدي الطفل لتحديد مَن المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية".
وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه بدون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان.
أخبار دولية
مقتل
رهبان بوذيين
تايلاند
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