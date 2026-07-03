روبيو يجري اتصالا بنظيره الصيني

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني.



وذكرت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا "أهمية إقامة علاقة بناءة تركز على الاستقرار الاستراتيجي وتستند إلى مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل".