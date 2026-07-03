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رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين
أخبار دولية
2026-07-03 | 01:13
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رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين
أعلنت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين عرضا تقديم المساعدة والائتمان لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد.
وأوضحت أن فنزويلا تعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيتم توجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل تحل محل تلك التي دُمرت.
من جهة أخرى، نفت رودريغيز بشدة أن تكون حكومتها قد تقاعست في التحرك للتعامل مع الدمار الذي تسبب فيه الزلزالان اللذان ألحقا دمارا واسعا بالساحل الشمالي للبلاد وأوديا بحياة أكثر من 2500 شخص، وذلك بعد انتقادات حادة لجهود الاستجابة الرسمية.
وقالت رودريغيز: "لقد كانت مأساة طبيعية على نطاق لم نتخيله يوما، على الرغم من أننا كنا ندرك أن زلزالا ربما يحدث في بلدنا... لم ننتظر يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام. لقد تحركنا على الفور".
وأوضحت أن حكومتها أصدرت قرارا عاجلا بتفعيل بروتوكولات الحماية المدنية والطوارئ في غضون ساعات من وقوع الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل نحو أسبوع وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات ووقعا بفارق أقل من دقيقة.
وذكرت أن جميع المسؤولين المحليين تقريبا في لا غوايرا الولاية الساحلية الأكثر تضررا لقوا حتفهم تحت المباني التي تحولت إلى أنقاض.
وقدّرت عدد القتلى عند 2595 شخصا، مؤكدة أن الحكومة لم توقف بعد جهود البحث والإنقاذ.
أخبار دولية
فنزويلا
ديلسي رودريغيز
صندوق النقد
المساعدة
الزلزالين
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