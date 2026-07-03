الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين

أخبار دولية
2026-07-03 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيسة فنزويلا الموقتة: صندوق النقد والبنك الدوليان عرضا المساعدة بعد الزلزالين

أعلنت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين عرضا تقديم المساعدة والائتمان لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد.

وأوضحت أن فنزويلا تعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيتم توجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل تحل محل تلك التي دُمرت.
 
من جهة أخرى، نفت رودريغيز بشدة أن تكون حكومتها قد تقاعست في التحرك للتعامل مع الدمار الذي تسبب فيه الزلزالان اللذان ألحقا دمارا واسعا بالساحل الشمالي للبلاد وأوديا بحياة أكثر من 2500 شخص، وذلك بعد انتقادات حادة لجهود الاستجابة الرسمية.

وقالت رودريغيز: "لقد كانت مأساة طبيعية على نطاق لم نتخيله يوما، على الرغم من أننا كنا ندرك أن زلزالا ربما يحدث في بلدنا... لم ننتظر يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام. لقد تحركنا على الفور".

وأوضحت أن حكومتها أصدرت قرارا عاجلا بتفعيل بروتوكولات الحماية المدنية والطوارئ في غضون ساعات من وقوع الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل نحو أسبوع وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات ووقعا بفارق أقل من دقيقة.

وذكرت أن جميع المسؤولين المحليين تقريبا في لا غوايرا الولاية الساحلية الأكثر تضررا لقوا حتفهم تحت المباني التي تحولت إلى أنقاض.

وقدّرت عدد القتلى عند 2595 شخصا، مؤكدة أن الحكومة لم توقف بعد جهود البحث والإنقاذ.

أخبار دولية

فنزويلا

ديلسي رودريغيز

صندوق النقد

المساعدة

الزلزالين

LBCI التالي
القوات الجوية الأميركية تعتزم التحقيق مع ضابط دعا الى عزل ترامب وونائبه جيه.دي فانس
روبيو يجري اتصالا بنظيره الصيني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-19

لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: دعم متواصل للبنان وتركيز على الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-26

رئيسة فنزويلا الموقتة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 589 قتيلا و2980 جريحا

LBCI
اقتصاد
2026-04-18

وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-10

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام سيلتقي في الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء ورئيسة صندوق النقد الدولي الاربعاء ورئيس البنك الدولي ووزير الخارجية الاميركي الخميس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:35

أول ظهور علني لقائد الحرس الثوري الإيراني منذ الحرب

LBCI
أخبار دولية
02:29

فرنسا تسجل 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر في حزيران​

LBCI
أخبار دولية
02:23

رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويتوفى متأثرا بجراحه

LBCI
أخبار دولية
01:32

ترامب: من السخيف استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو... "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-17

البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-19

ندوة في جامعة الروح القدس – الكسليك لمناقشة كتاب الخوري بيار جبّور حول أوّل طبعة لكتاب القدّاس الماروني

LBCI
أخبار دولية
2026-06-18

في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-29

قاموا ببيع كمية كبيرة من الأساور الذهبية المزيّفة لأشخاص عدة... هل من وقع ضحيّتهم؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
13:19

بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف

LBCI
أخبار لبنان
13:13

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:07

مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More