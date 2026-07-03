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القوات الجوية الأميركية تعتزم التحقيق مع ضابط دعا الى عزل ترامب وونائبه جيه.دي فانس
أخبار دولية
2026-07-03 | 01:18
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القوات الجوية الأميركية تعتزم التحقيق مع ضابط دعا الى عزل ترامب وونائبه جيه.دي فانس
أعلنت القوات الجوية الأميركية أنها ستحقق مع ضابط دعا وهو يرتدي الزي الرسمي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول.
ووفقا لمقطع فيديو نشر على الإنترنت فقد ندد الميجر جيسون واتسون بترامب وفانس يوم الأربعاء بسبب أفعال من بينها شن الحرب على إيران من دون تفويض من الكونغرس.
ويمكن خلال الفيديو رؤية شرطة مبنى الكابيتول وهي تعتقل واتسون الذي كان يحمل لافتة احتجاجية تدعو إلى سحب الثقة من ترامب وفانس وعزلهما وإدانتهما.
ومن دون ذكر اسم واتسون صراحة، أقر مكتب قائد القوات الجوية تروي مينك بصحة التقارير التي أفادت بقيام ضابط في القوات الجوية بالاحتجاج عند مبنى الكابيتول، مؤكدا في بيان أن التحقيق "سيستمر من دون أي عوائق".
وقال المكتب في منشور على إكس: "تأخذ الإدارة مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، بما في ذلك أي مزاعم قد تقوض الطابع غير الحزبي لجيشنا".
وتفرض القوانين التي تحكم أفراد الخدمة العسكرية الأميركية قيودا على أنشطتهم السياسية، ولا سيما أثناء ارتداء الزي العسكري. وتحظر المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري على الضباط استخدام "كلمات ازدرائية ضد الرئيس ونائب الرئيس والكونغرس" وغير ذلك.
وأشار واتسون إلى أنه كان يدرك المخاطر التي تنطوي عليها فعلته، قائلا: "ما يهم أكثر بكثير من هويتي هو ما أريد أن أقوله والثمن الذي أنا مستعد لدفعه من أجل قوله".
أخبار دولية
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