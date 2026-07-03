مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 في هجمات روسية ليلا على أوكرانيا

أفاد مسؤولون عبر منصة تيليغرام في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.



وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة سومي المتاخمة للحدود، أوليغ هريهوروف، أن امرأتين ورجلا مسنا وطفلة يقل عمرها عن سنتين قتلوا في المنطقة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد أن أصابت طائرة مسيرة روسية منزلا.



وفي مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أعلن رئيس مجلس الدفاع بالمدينة أولكسندر فيلكول أن سبعة أشخاص أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مكتظة بالسكان.



وسيكون اليوم الجمعة يوم حداد في كييف بعد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا هناك أمس الخميس في أكثر الهجمات الروسية دموية على العاصمة الأوكرانية هذا العام.