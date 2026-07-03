حريق في منشأة صناعية بمدينة بيلغورود عقب هجوم أوكراني

نقلت قناة فيستي الإخبارية الروسية عن مسؤولين في مدينة بيلغورود القول إن حريقا اندلع في منشأة صناعية بعد أن شنت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المدينة الروسية والمناطق المحيطة بها.



وذكرت قناة فيستي أن بنية تحتية للطاقة تضررت، وتعطلت إمدادات المياه والغاز.



وأفادت وكالة تاس للأنباء في تقرير منفصل، نقلا عن مسؤولين محليين، أن امرأة لقيت حتفها في الهجوم.