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ترامب: من السخيف استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو... "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"
أخبار دولية
2026-07-03 | 01:32
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ترامب: من السخيف استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو... "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "من السخيف" استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية" مع حلف الناتو، قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو "ليست متبادلة".
ويواصل ترامب انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب ضد إيران.
أخبار دولية
ترامب
الولايات المتحدة
الناتو
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