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فون دير لايين تشدد على ضرورة أن يحقق الحوار التجاري مع الصين نتائج
أخبار دولية
2026-07-03 | 13:46
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فون دير لايين تشدد على ضرورة أن يحقق الحوار التجاري مع الصين نتائج
شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة أن تُثمر المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين نتائج ملموسة، في وقت يدرس التكتل القاري اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالاته التجارية مع بكين.
وقالت فون دير لايين في خلال زيارة لمدينة كورك بمناسبة تولي إيرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، إن على الاتحاد الأوروبي مواصلة حواره مع الصين.
وأضافت للصحافيين: "لكن الحوار يجب أن يفضي أيضا إلى نتائج".
وأكدت أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون "واضحا جدا" في محادثاته، مع طرح قضايا من بينها "فائض الانتاج المدعوم في السلع الموجّهة إلى سوقنا، وضعف وصول شركاتنا إلى السوق الصينية.
كما أشارت إلى "المنافسة غير العادلة بسبب الدعم الحكومي والتي لا نرغب في رؤيتها مجددا في أسواقنا".
وحذّرت فون دير لايين من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك إذا لم يلحظ أي تغيير.
وقالت: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولدينا جميع الأدوات المتاحة، وندرس خيارات أخرى إذا لزم الأمر".
أخبار دولية
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