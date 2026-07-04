زيلينسكي تحدث مع ترامب: هناك احتمال حقيقي لإنهاء الحرب وسيكون للعزم الأميركي أهمية حاسمة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة الرابع من تموز، داعيا إلى "عزم أميركي" للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.وذكر زيلينسكي أنه أجرى محادثة "جيدة للغاية" مع ترامب، ناقشا خلالها الوضع على خط المواجهة.وقال: "هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب، وسيكون للعزم الأميركي أهمية حاسمة".وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على "مواصلة محادثاتنا" خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا.