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فانس: قادة بريطانيا خذلوها ونأمل أن يحقق رئيس الوزراء المقبل التغيير المنشود
أخبار دولية
2026-07-04 | 16:46
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فانس: قادة بريطانيا خذلوها ونأمل أن يحقق رئيس الوزراء المقبل التغيير المنشود
رأى نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن بريطانيا "خذلها قادتها لفترة طويلة"، معلنا أنه يأمل في أن يتمكن رئيس الوزراء المقبل من تحقيق التغيير الهيكلي الذي يسعى إليه الناخبون بعد اضطرابات سياسية استمرت سنوات.
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، ذكر فانس أن التغييرات المتكررة في الحكومة تشير إلى مشكلات أعمق في السياسة البريطانية.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بعد عامين في الحكم، وهو ما يمهد الطريق أمام تولي سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل النائب آندي بيرنام محل ستارمر بعد أن برز بوصفه المرشح الوحيد لخلافة الزعيم المنتهية ولايته.
وقال فانس للصحيفة: "ما أراه هو ستة رؤساء وزراء في السنوات القليلة الماضية... وما أستنتجه من ذلك هو أن هناك خللا كبيرا في السياسة البريطانية وأن المواطنين يطالبون بشدة بتغيير هيكلي جوهري".
وأضاف "آمل أ:ن يتمكن آندي بيرنام، وإن لم يكن هو فليكن أي شخص آخر، من تحقيق ذلك... أيا كان رئيس الوزراء (المقبل)، فعليه أن يجد طريقة لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح.
ووصف فانس بريطانيا بأنها "مكان رائع" يضم "أروع الناس في العالم" خارج الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات فانس بعد علاقة اتسمت أحيانا بالتوتر، لكنها ظلت عملية إلى حد كبير، بين ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشدد الزعيمان مرارا على أهمية "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا رغم الخلافات بشأن قضايا من بينها إيران وغزة وأوكرانيا، كما نجحا في إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية بين الحليفين.
وردا على استقالة ستارمر الشهر الماضي، وصفه ترامب بأنه "رجل لطيف" و"نوعا ما صديق لي"، لكنه قال إنه لم يفلح في إدارة ملفي الهجرة وسياسة الطاقة.
وأضاف ترامب: "أتمنى له التوفيق".
ووصف ترامب بيرنام بأنه "ليبرالي للغاية"، وألمح إلى أن رئيس الوزراء المقبل من غير المرجح أن يدعم المزيد من تطوير النفط والغاز في بحر الشمال وهو ما كان الرئيس الأميركي يطلب من ستارمر القيام به.
وفي مقابلته مع صحيفة صنداي تايمز، قال فانس إنه لا يعرف الكثير عن بيرنام لكنه أكد أن بريطانيا لا تزال أحد أقرب حلفاء واشنطن.
وقال: "أيا كان رئيس الوزراء، فسوف نعمل معه وسنتعاون معه قدر استطاعتنا لإنجاح ذلك".
أخبار دولية
جيه.دي فانس
بريطانيا
كير ستارمر
آندي بيرنام
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