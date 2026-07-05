وزارة الدفاع الصينية: البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات قبالة سواحل الصين

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر.وقالت الوزارة في بيان "عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادي للقيام بدوريات بحرية مشتركة".وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تُجرى سنويا "بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".