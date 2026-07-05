إيه.بي.سي نيوز: إصابة 8 بينهم 4 أطفال بطلقات نارية في نيويورك

ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، نقلا عن إدارة شرطة مدينة نيويورك، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر من يوم عطلة (الرابع من تموز) في كوني آيلاند بحي بروكلين في المدينة.ولم يتسن لرويترز بعد التحقق بشأن ما ورد في التقرير.