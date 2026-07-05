تحالف أوبك بلاس يرفع حصص الإنتاج لشهر آب

قرر وزراء تحالف أوبك بلاس رفع حصص إنتاج النفط لشهر آب بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الأخيرة، حسبما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).



وأفاد بيان صادر عن أوبك fأن وزراء السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عبر الانترنت و"قرروا تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا"، مضيفا أن "هذا التعديل سيتم تطبيقه في آب 2026".