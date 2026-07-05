العراق يوقع عقد إدارة متكاملة مع هاليبرتون الأميركية لحقلين نفطيين

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد العبادي أن شركة نفط البصرة وقعت عقد إدارة متكاملة لخمس سنوات مع شركة هاليبرتون الأميركية لحقلي بن عمر والسندباد النفطيين، وذلك تماشيا مع خطط الحكومة لزيادة الإنتاج.



ويهدف العقد إلى رفع إنتاج النفط الخام من حقل بن عمر إلى 150 ألف برميل يوميا، ومن حقل السندباد إلى 100 ألف برميل يوميا، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب في كلا الحقلين.