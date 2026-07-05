استئناف التجارة البحرية بين قطر وإيران

نقلت وسائل إعلام رسمية عن عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني في الدوحة إنه جرى استئناف حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر.



وأوضح عبد الخاني أن عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت عقب تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.