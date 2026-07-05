الصين وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة

أعلنت الصين وروسيا الأحد أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين، على أن تبدأ الاثنين بحسب ما أعلنت موسكو.



وستشارك القوات البحرية للبلدين في مناورات "البحر المشترك 2026" في "المياه والمجال الجوي" قبالة تشينغداو، وهي ميناء عسكري رئيسي ومنتجع ساحلي في شرق الصين، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الصينية.



وقال البيان: "بعد المناورات، ستقوم بعض القوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في مناطق ذات صلة من المحيط الهادئ".



وأشار الى أن "هذا الترتيب يهدف إلى الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".



وأفادت قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الصيني في بيان منفصل، بأن مدمرتين وفرقاطة وغواصة وسفينة إمداد وسفينة إنقاذ ستشارك في المناورات.



وذكر البيان أن جميع القوات المشاركة وصلت بالفعل إلى تشينغداو. وأوضح أن المناورات ستشمل مهام الاستطلاع، والدفاع الجوي والصاروخي، وتنفيذ ضربات ضد أهداف سطحية.



وأعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في بيان، أن التدريبات ستُجرى في الفترة من 6 إلى 13 تموز في البحر الأصفر الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.



وأفاد البيان الذي أوردته وكالات الأنباء الروسية، بأن المناورات ستتضمن كذلك عمليات إنقاذ مشتركة، و"مهام لمكافحة الغواصات والدفاع الجوي"، فضلا عن تدريبات على المدفعية.



وذكر البيان أن طرادا روسيا، وفرقاطة، وغواصة تعمل بالديزل، وسفينة إنقاذ، وصلت إلى ميناء تشينغداو قبيل انطلاق المناورات.



وفي كلمة ألقاها في حفل أقيم في تشينغداو، قال الأدميرال الروسي سيرغي سينكو إن مناورات "البحر المشترك 2026" تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا" وضمان "السلام والاستقرار" في المنطقة، حسبما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء.



تأتي هذه المناورات بعد نحو شهرين من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.



وقال بوتين آنذاك ‘ن العلاقات بلغت "مستوى غير مسبوق"، بينما أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالشراكة "الراسخة" بين البلدين.



وتجري بكين وموسكو مناورات "البحر المشترك" منذ 2012، وأعقبت مناورات العام الماضي قرب ميناء فلاديفوستوك بشرق روسيا دوريات مشتركة في المحيط الهادئ.