إسرائيل تعيّن أول سفيرة مقيمة لها في سلوفينيا

أعلنت إسرائيل تعيين أول سفيرة مقيمة لها في سلوفينيا، في خطوة تشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بعد التغيير الحكومي في ليوبليانا.



وكانت العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا قد شهدت توترا في ظل الحكومة السابقة المنتمية إلى تيار الوسط-اليسار برئاسة روبرت غولوب، والتي وصفت الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية".



ولاحقا، شهدت العلاقات تحسنا بشكل ملحوظ مع تولي رئيس الوزراء يانيز يانشا منصبه.



وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن روث كوهين-دار التي كانت حتى الآن سفيرة غير مقيمة لدى سلوفينيا ومالطا، ستصبح أول سفيرة إسرائيلية مقيمة بشكل دائم في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.



وتأتي هذه الخطوة بعد قرار إسرائيل الشهر الماضي افتتاح سفارة في سلوفينيا.



وقالت الوزارة في بيان: "تم اتخاذ قرار إنشاء السفارة بعد سنوات عديدة من تراجع العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا، وفي أعقاب تشكيل حكومة جديدة في سلوفينيا برئاسة يانيز يانشا، وهو صديق لإسرائيل".



منذ تولي الحكومة السلوفينية الجديدة ذات التوجه المحافظ السلطة، قامت برفع حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وألغت قرارات منع دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش، كما ألغت حظر استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



كما أزالت حكومة يانشا العلم الفلسطيني الذي كان مرفوعا بشكل رمزي على مبنى الحكومة منذ اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين في العام 2024.