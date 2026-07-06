الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شينخوا: الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة

أخبار دولية
2026-07-06 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شينخوا: الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شينخوا: الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة، وسقط الصاروخ التجريبي المزود برأس حربي وهمي في المنطقة "المحددة" بالمحيط الهادي.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن التجربة "ترتيب روتيني" في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقا.

أخبار دولية

الجيش

الصيني

تجربة

لإطلاق

صاروخ

غواصة

LBCI التالي
اليابان حثت الصين على إعادة النظر في إطلاق صاروخ تجريبي في المحيط الهادئ
انطلاق موكب جنازة خامنئي في طهران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-22

سبيس إكس: محاولة جديدة لإطلاق الصاروخ ستارشيب اليوم بعد فشل تجربة الخميس

LBCI
أخبار دولية
2026-05-12

شينخوا: انطلاق محادثات تجارية صينية أميركية في كوريا الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2026-05-17

تذكير - إدارة واستثمار مرفأ بيروت: إجراء تجربة لنظام صفارات الإنذار العائد للمرفأ الساعة الخامسة مساءً

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-14

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح جراء إطلاق حزب الله قذيفة صاروخية في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:04

مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام

LBCI
أخبار دولية
06:18

حماس تعلن حل حكومتها في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:27

حماس تتجه لحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع

LBCI
أخبار دولية
04:55

مجلس حقوق الإنسان الأممي يأمر بـ"تحقيق عاجل" بشأن أحداث الأبيّض السودانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-07-02

جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا

LBCI
عالم الطبخ
2026-06-27

مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-31

الجيش اللبنانيّ ينسحب من قرى رميش وعين إبل ودبل... والأهالي يرفعون الصوت

LBCI
آخر الأخبار
02:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي الذي يشيع الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

يوميات مونديال القارة الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
أمن وقضاء
11:46

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
04:25

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:39

اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا

LBCI
خبر عاجل
12:55

أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
08:19

رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:49

الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More