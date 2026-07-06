شينخوا: الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة، وسقط الصاروخ التجريبي المزود برأس حربي وهمي في المنطقة "المحددة" بالمحيط الهادي.



وأوضحت الوكالة الرسمية أن التجربة "ترتيب روتيني" في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقا.