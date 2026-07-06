فون دير لايين: غارات روسيا على كييف تُظهر أن أوكرانيا بحاجة "ملحة" إلى أنظمة دفاع جوي

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الغارت الروسية الجديدة على كييف تُظهر أن أوكرانيا بحاجة "ملحة" إلى أنظمة دفاع جوي.



وقالت رئيسة المفوضية في منشور عبر منصة إكس: "سنناقش هذا الأمر هذا الأسبوع في أنقرة، خلال قمة حلف شمال الأطلسي".

