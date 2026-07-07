انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف عميل في أميركا بسبب الطقس القاسي

ذكر موقع باور أوتدج دوت يو.إس أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 373 ألف منزل وشركة حتى اليوم الاثنين بسبب أحوال الطقس القاسية في عدة مناطق بالولايات المتحدة.



وأشارت البيانات إلى أن بنسلفانيا كانت الأكثر تضررا إذ سجلت أكثر من 70 ألف حالة انقطاع.



وسجّلت شركة فيرست إنرجي أكبر عدد من انقطاعات الكهرباء بين شركات المرافق إذ بقي نحو 59775 منزلا ومنشأة تجارية بدون خدمة، تلتها شركة دي.تي.إي إنرجي مع انقطاع الكهرباء عن 55850 عميلا.



وقالت دي.تي.إي إنرجي على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن فريق الاستجابة للعواصف التابع لها يسير وفق الخطة الموضوعة له لإعادة الخدمة إلى 95 بالمئة من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم.



وسجلت ميشيغان ثاني أعلى عدد من الانقطاعات بين الولايات مع بقاء نحو 64155 عميلا بلا كهرباء.