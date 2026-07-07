واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء التجربة الصاروخية الصينية

أعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلقها البالغ" بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ "استراتيجي" يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أنه "في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماما. إن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدرا لقلق بالغ للمنطقة وللعالم".