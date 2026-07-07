15 قتيلا وتسعة مفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين

أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، فيما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد شهدت أحوالا جوية قصوى أسفرت عن مقتل 11 شخصا وفقدان شخص واحد.



كما أفادت هيئة البث الرسمية (CCTV) بمقتل أربعة أشخاص وفقدان ثمانية آخرين في منطقة قوانغشي في جنوب البلاد التي تعرضت أيضا لظروف جوية قاسية.